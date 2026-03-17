Трамп сделал заявление по Кубе

Трамп сделал заявление по Кубе3
- 17.03.2026, 20:37
- 5,444
США скоро «предпримут что-то» в отношении острова.
Американский президент Дональд Трамп заявил, что США очень скоро «что-то» сделают с Кубой. Запись трансляции со встречи главы Белого дома с премьер-министром Ирландии опубликована на портале C-Span.
По его мнению, Куба сейчас находится «в очень плохом состоянии».
«Они ведут переговоры с Марко (госсекретарем США, Рубио), и мы очень скоро предпримем что-то в отношении Кубы», — добавил Трамп.