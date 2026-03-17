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Трамп сделал заявление по Кубе

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  • 17.03.2026, 20:37
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Трамп сделал заявление по Кубе

США скоро «предпримут что-то» в отношении острова.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США очень скоро «что-то» сделают с Кубой. Запись трансляции со встречи главы Белого дома с премьер-министром Ирландии опубликована на портале C-Span.

По его мнению, Куба сейчас находится «в очень плохом состоянии».

«Они ведут переговоры с Марко (госсекретарем США, Рубио), и мы очень скоро предпримем что-то в отношении Кубы», — добавил Трамп.

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