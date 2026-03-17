Умер патриарх Грузии Илия II 4 17.03.2026, 22:04

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Католикос-патриарх всея Грузии скончался в возрасте 93 лет.

Католикос-патриарх всея Грузии Илия II умер в возрасте 93 лет. Как сообщает телеканал «Мтавари архи», он скончался в клинике.

Илия II (в миру Ираклий Гудушаури-Шиолашвили) родился 4 января 1933 года в Орджоникидзе (нынешний Владикавказ). После окончания в 1952 году средней школы он поступил в Московскую духовную семинарию. Окончил ее в 1956 году, продолжил обучение в Московской духовной академии. В 24 года принял монашеский постриг, а через два дня был рукоположен во иеродиакона.

Патриарх Илия II возглавлял Грузинскую православную церковь с 1977 года, его патриаршество стало самым продолжительным в ее истории. В 2017 году часть полномочий была передана патриаршему местоблюстителю митрополиту Шио из-за состояния здоровья Илии. С 2023 года он практически не участвовал в службах и не появлялся на публике из-за болезни Паркинсона.

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