закрыть
22 июня 2026, понедельник, 22:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Умер патриарх Грузии Илия II

4
  • 17.03.2026, 22:04
  • 4,840
Умер патриарх Грузии Илия II

Католикос-патриарх всея Грузии скончался в возрасте 93 лет.

Католикос-патриарх всея Грузии Илия II умер в возрасте 93 лет. Как сообщает телеканал «Мтавари архи», он скончался в клинике.

Илия II (в миру Ираклий Гудушаури-Шиолашвили) родился 4 января 1933 года в Орджоникидзе (нынешний Владикавказ). После окончания в 1952 году средней школы он поступил в Московскую духовную семинарию. Окончил ее в 1956 году, продолжил обучение в Московской духовной академии. В 24 года принял монашеский постриг, а через два дня был рукоположен во иеродиакона.

Патриарх Илия II возглавлял Грузинскую православную церковь с 1977 года, его патриаршество стало самым продолжительным в ее истории. В 2017 году часть полномочий была передана патриаршему местоблюстителю митрополиту Шио из-за состояния здоровья Илии. С 2023 года он практически не участвовал в службах и не появлялся на публике из-за болезни Паркинсона.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Пьяный Голиаф
Пьяный Голиаф Виталий Портников
Паутина 2.0
Паутина 2.0 Сергей Мисюра
Остался единственный штрих
Остался единственный штрих Аркадий Бабченко
G7, Трамп и новая логика войны
G7, Трамп и новая логика войны Петр Олещук