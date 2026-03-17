Патриарха Грузии Илию II ввели в искусственную кому 2 17.03.2026, 19:11

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Он подключен к ИВЛ.

Католикоса-патриарха Грузии Илию II (в миру Ираклий Георгиевич Гудушаури-Шиолашвили) госпитализировали в Кавказский медицинский центр в Тбилиси из-за внезапного плохого самочувствия, сообщила пресс-служба патриархата в соцсети Facebook.

Патриарха госпитализировали в ночь на 17 марта с желудочным кровотечением. Пациент находится в реанимации, подключен к ИВЛ и введен в искусственную кому.

По словам директора центра Софио Аспанидзе, состояние 93-летнего патриарха остается тяжелым.

«Пациенту каждый час проводятся анализы. Показатели до сих пор требуют внимания. Гемодинамика не изменилась», — цитирует агентство слова Аспанидзе.

Министр здравоохранения Грузии Михаил Сарджвеладзе заявил, что лечение католикоса-патриарха Илии II проводится корректно и не имеет альтернатив. Он отметил, что такое заключение сделано по итогам созванного в центре консилиума. По словам Сарджвеладзе, положительная динамика зависит от реакции организма с учетом возраста.

В 2017 году патриарха Грузии прооперировали в Германии после обнаруженного у него воспаления желчного пузыря.

Илия II родился в 1933 году. Патриарх возглавляет Грузинскую православную церковь с 1977 года. При нем число епархий в стране выросло до 42, а количество действующих храмов — с 48 до примерно 1 тыс. Также при Илие II в Тбилиси возвели самый большой храм в Грузии — Патриарший собор Святой Троицы.

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