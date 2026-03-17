В КСИР подтвердили смерть командующего «Басидж» Сулеймани
- 17.03.2026, 23:04
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Он возглавлял ополчение шесть лет.
Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Ирана подтвердил смерть командующего военизированного ополчения «Басидж» генерал-майора Голамреза Сулеймани. Об этом сообщает телеканал Iran International.
О ликвидации командира «Басидж» Голамреза Сулеймани заявила сегодня пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Он возглавлял ополчение шесть лет.
«Басидж» — одна из пяти сил Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Организация действует как внутренняя полиция Ирана, участвуя в том числе в подавлении протестов.