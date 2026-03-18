Премьер Ирландии встал на защиту Стармера после критики Трампа 7 18.03.2026, 5:42

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Михол Мартин

Детали.

Ирландский премьер-министр Михол Мартин встал на защиту своего британского коллеги Кира Стармера во время встречи с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Трамп заявил во вторник, 17 марта, что он «разочарован» в Стармере за то, что тот не направил тральщики в Ормузский пролив и не оказал другой поддержки войне в Иране.

«Он очень хороший человек с прекрасной семьей… но он, он не достигает результатов», — сказал глава Белого дома.

Мартин встал на защиту премьер-министра Великобритании, заявив, что несмотря на произошедшее, «трансатлантические отношения между Европой и США очень и очень важны по многим причинам». Он отметил, что «в течение последнего года или двух у нас были проблемы, но мы их решили».

Мартин говорит, что многие европейские лидеры взаимодействовали с Соединенными Штатами по недавнему вопросу торговых споров.

«У нас есть точка соприкосновения между Европой и США, и я думаю, что мы сможем найти ее снова», — подчеркнул он.

Мартин также подчеркнул, что Стармер много сделал для перезагрузки ирландско-британских отношений.

«Я просто хочу официально зафиксировать это, но я действительно считаю, что он очень искренний, здравомыслящий человек, с которым, как мне кажется, у вас есть возможность наладить отношения — вы ладили с ним и раньше», — сказал глава ирландского правительства.

3 марта президент Трамп раскритиковал Стармера за отказ поддержать удары Штатов по Ирану.

Американский президент в разговоре с изданием The Sun заявил, что такое решение британского премьера стало для него неприятной неожиданностью: «Он не помог. Я никогда не думал, что увижу такое. Я никогда не думал, что увижу такое от Великобритании».

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