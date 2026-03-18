Россиян в Мах начали принудительно подписывать на каналы Соловьева и Z-пропаганды 16 18.03.2026, 8:53

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При попытке отписаться кнопка не срабатывает, а мессенджер сразу зависает.

Пользователи российского госмессенджера Max массово жалуются на принудительную подписку на пропагандистские каналы, включая Z-паблики, от которой невозможно отписаться. Как сообщает «Медуза» со ссылкой на посты на портале «Пикабу», некоторые юзеры обнаружили у себя в приложении каналы, на которые они не подписывались, включая канал пропагандиста Владимира Соловьева и «Армию России». При попытке отписаться кнопка не срабатывает, а у некоторых пользователей мессенджер сразу зависает.

Пользователь Kozotrah1975 опубликовал видео, где раз за разом безуспешно нажимает на кнопку «Отписаться от канала». «На телефоне все норм, но на версии для ПК действительно куча каналов, на которые я не подписывался. И нажимаешь отписаться — ничего не происходит», — подтверждает grem17. Hexpl0rer жалуется, что его подписывают на спам-каналы снова после каждой попытки отписки. Некоторые пользователи отмечают, что проблема решается в настройках безопасности, если разрешить добавлять себя в чаты и каналы только контактам.

На этом фоне власти активно продвигают Max среди населения: мессенджер внедряют через школьные и домовые чаты, работодателей, «Госуслуги», банки и даже сеть «ВкусВилл». При этом Роскомнадзор ограничивает работу других популярных мессенджеров — WhatsApp и Telegram. Однако эксперты сомневаются в перспективах Max. Так, Игорь Демидов, гендиректор агентства D-Agency, отмечает нежелание пользователей переходить в Max, а Александр Туник («Рейтинг рунета») указывает на отсутствие явных преимуществ у мессенджера. Михаил Климарев, глава «Общества защиты интернета», обращает внимание, что в политике конфиденциальности Max прямо прописана передача данных по запросу в ФСБ, МВД, ФНС и Банк России. Исследователи на GitHub обнаружили, что приложение отслеживает геолокацию, список установленных программ и может записывать звук, видео и даже вводимый текст.

Тем временем опрос IT-издания «Код Дурова» показал, что лишь каждый шестой пользователь Telegram готов в случае полной блокировки мессенджера перейти в Max. В исследовании, в котором участвовали более 3000 человек, о такой готовности заявили лишь 16,8%. Большинство же респондентов при блокировке планируют обходить ограничения и продолжать пользоваться Telegram. По состоянию на 17 марта, уровень блокировки Telegram в России составляет 80%.

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