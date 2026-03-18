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Партизаны уничтожили российский тепловоз под Симферополем

  • 18.03.2026, 11:00
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Партизаны уничтожили российский тепловоз под Симферополем

Сорвано снабжение войск РФ на Запорожском направлении.

Партизаны провели диверсию на железнодорожном узле возле Симферополя и уничтожили тепловоз, который обеспечивал снабжение российских подразделений на Запорожском направлении, локомотив не подлежит быстрому восстановлению, сообщает «Атеш».

Операция была проведена в ночь на 18 марта, накануне даты, которую Москва называет «Днем воссоединения» Крыма.

Через поврежденный узел должна была пройти очередная партия боеприпасов, запчастей и расходных материалов для российской армии.

В результате диверсии поставки оказались заблокированы и подразделения оккупантов лишились планового пополнения запасов.

Железнодорожные линии в Крыму остаются ключевыми для снабжения российских войск на Южном фронте. Запорожское направление сегодня является одним из наиболее напряженных участков боевых действий. Потеря тепловоза и временная остановка перевозок создают дополнительные трудности для российских войск, снижая их возможности поддерживать активные операции на передовой.

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