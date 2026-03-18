The Economist: Израиль хотел начать войну в Иране летом 18.03.2026, 11:25

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Сценарий был пересмотрен незадолго до начала фактических боевых действий.

Израильское военно-политическое руководство изначально не планировало вступать в открытую фазу конфликта с Ираном в марте 2026 года. Главным сдерживающим фактором выступало состояние арсеналов: командованию требовалось несколько месяцев, чтобы довести запасы ракет-перехватчиков и других критически важных боеприпасов до необходимого уровня.

Согласно The Economist, опирающегося на высокопоставленные израильские источники, оптимальным временем для начала операции считалось лето 2026 года.

Вступление в полномасштабную кампанию раньше намеченного срока поставило систему противоракетной обороны Израиля в условия экстремальной нагрузки. Изначальный расчет строился на том, что к июню-июлю логистические цепочки позволят полностью укомплектовать склады, обеспечив устойчивость к затяжным и интенсивным обстрелам.

Однако реальность продиктовала иные условия. Интенсивность иранских ударов оказалась настолько высокой, что расход перехватчиков создает серьезное давление на оборонную инфраструктуру.

Хотя планы ударов по иранским военным объектам разрабатывались и оттачивались совместно с американскими партнерами на протяжении долгого времени, дата их активации оставалась плавающей. Изначальный летний сценарий был пересмотрен буквально незадолго до начала фактических боевых действий.

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