Reuters: США предложили Сирии поддержать боевые действия Израиля в Ливане 18.03.2026, 14:52

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Ведутся переговоры.

США предложили Сирии отправить войска в Ливан, где Израиль уже проводит свою операцию, сообщает Reuters со ссылкой на источники. По словам западных дипломатов и источников в разведке, США обсуждают участие сирийской армии в противодействии группировки «Хезболла» на востоке страны.

Официально Вашингтон такие переговоры не подтверждает. По словам военного источника в Сирии, Дамаск считает, что стране следует воздержаться от участия в войне, и окончательного решения нет. Сирия опасается возможных ответных действий со стороны Ирана, а также внутренней дестабилизации среди шиитских меньшинств.

С февраля Сирия усилила военное присутствие на границе с Ливаном и разместила тысячи военных. Власти утверждают, что это меры оборонительного характера. Дамаск также заверил Бейрут в уважении суверенитета Ливана и отсутствии планов вмешательства. Ливанская сторона заявляет, что не получала сигналов о возможной военной операции ни от США, ни от Сирии.

О расширении сухопутной операции в Ливане израильская армия сообщила 16 марта. Как пояснил министр обороны Израиля Исраэль Кац, боевые действия продолжатся до тех пор, пока южные районы Ливана не будут полностью очищены от «Хезболлы». Однако ряд израильских СМИ отмечает, что по итогам операции ЦАХАЛ планирует сохранить свое присутствие на юге Ливана на бессрочный период. Свыше одного миллиона ливанцев уже выехали из южных районов страны и окраин Бейрута за последние две недели из-за расширения бомбардировок Израиля. Такие данные привело министерство по социальным делам Ливана, которое занимается размещением беженцев.

Администрация Дональда Трампа рассматривает и другие способы давления на Иран. Трамп вел переговоры с курдскими лидерами в Иране и Ираке, предлагая поддержку в случае выступления против иранских властей. Представитель «Патриотического союза Курдистана» заявлял, что Вашингтон прямо обозначил позицию: курды должны выбрать сторону — либо с США и Израилем, либо с Ираном. Директор ближневосточной программы Atlantic Council Виктория Тайлор отмечает, что курдские силы внутри Ирана ограничены по численности и вряд ли смогут заручиться широкой поддержкой за пределами своих регионов.

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