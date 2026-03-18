Дроны пробили 10-метровые отверстия в ангаре авиазавода в РФ 3 18.03.2026, 15:54

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123 авиаремонтный завод РФ попал под удар дронов ВСУ (иллюстративное фото)

Фото: Из открытых источников

Появились кадры со спутника.

Дроны Вооруженных сил Украины попали по ангару 123 авиаремонтного завода в населенном пункте Старая Русса Новгородской области Российской Федерации, показали спутниковые фото OSINTеров.

Предполагаемый диаметр отверстий — около 10 метров. Рядом расположен испытательный стенд, оборудование которого также могло получить повреждения. Какие разрушения заметны на серии фото с места инцидента за 700 км от Украины?

Во время атаки беспилотников в ночь на 17 марта под ударом оказалось помещение, в котором обслуживают военно-транспортные самолеты Ил-76 и Л-410 ВС РФ, рассказали в Telegram-канале OSINTеров «КиберБорошно». Предварительные выводы, сделанные на основе спутниковых фото в низком качестве показали минимум три попадания. 18 марта появились новые фото OSINTеров и медиа «Радио Свобода». Выяснилось, что действительно есть три попадания — вероятно, это сквозные отверстия в крыше ангара.

В заметке «КиберБорошна» от 17 марта рассказали о поражении ангара и о том, что рядом расположен стенд для испытания авиадвигателей. Отмечается, что речь идет об атаке на военный объект РФ, на котором обслуживают, ремонтируют, тестируют самолеты и отдельные узлы воздушных судов (например, двигатели). Аналитики также прокомментировали информацию о двух самолетах дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) А-50, которые находились на 123 авиазаводе: объяснили, что они там с июня 2023 года и «не привязаны к этой атаке».

На фото OSINTеров — высококачественный спутниковый кадр, который ясно показывает три сквозных отверстия на крыше сооружения. Геолокация и привязка к фото из открытых источников продемонстрировала, что речь идет об ангаре, в котором занимаются Ил-76. Ориентировочные точки попадания имеют координаты 57.96943, 31.378.

Взрывы в РФ — последствия удара дронов по 123 авиаремонтному заводу в Старой Руси 17 марта

Фото: Telegram / КіберБорошно

Удачную отработку дронов Сил обороны также показали спутниковые данные, полученные медиа «Радио Свобода». Утром 18 марта появилось видео с кадрами до и после поражения. Медиа подтвердило попадание, но отметило, что не ясно, были ли внутри ангара самолеты ВС РФ и получили ли они повреждения. Между тем отмечается, что над регионом заметили семь БПЛА, при этом попаданий — три.

На первом фото, которое достало медиа, — ангар 123 авиазавода в Старой Руси за 19 октября 2024 года: видим, что рядом стоял, вероятно, Ил-76. На втором, за 17 марта 2026 года — три сквозных отверстия в крыше сооружения для ремонта Ил-76. Размеры отверстий можно измерить благодаря Google maps: сравнение с расстоянием между ребрами ангара показывает, что речь идет о дыре диаметром около 10 метров.

Satellite images from Radio Svoboda confirm a strike on the 123rd aircraft repair plant in Staraya Russa, showing three holes in a hangar roof. Reports said up to seven drones targeted the facility, which services military and civilian transport aircraft. #Russia pic.twitter.com/46aQFndW2W — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 18, 2026

Взрывы в РФ — детали атаки на 123 авиаремонтный завод

Утром 17 марта росСМИ сообщили о громких звуках в направлении предприятия ВПК, расположенном в населенном пункте Старая Руса Новгородской области. OSINTери уточнили, что речь идет об авиазаводе, который занимается ремонтом военно-транспортных самолетов Ил-76 для армии РФ. Кроме того, выяснилось, что на территории предприятия находятся два самолета ДРЛВ А-50, которые, как оказалось, прилетели два года назад и не ясно, в рабочем ли они состоянии.

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