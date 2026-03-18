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Украинцы ударили по авиастроительному заводу под Ульяновском

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  • 18.03.2026, 18:28
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Украинцы ударили по авиастроительному заводу под Ульяновском

Поражены самолеты на территории предприятия.

Подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по инфраструктуре авиастроительного завода «Авиастар» в районе Ульяновска, который входит в структуру «Ростех» и обеспечивает производство военно-транспортной авиации.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра Генштаба Украины.

«В рамках снижения потенциала военно-промышленного комплекса российского агрессора 16 марта подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по инфраструктуре авиастроительного завода «Авиастар» в районе города Ульяновска (Ульяновская область, РФ)», - сообщили в Генштабе.

Предприятие входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации (структура «Ростех») и обеспечивает производство военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А, самолетов-заправщиков Ил-78М-90А, а также обслуживание тяжелых транспортных самолетов Ан-124 «Руслан».

По предварительной информации, поражены климатическое укрытие, места стоянки самолетов, часть воздушных судов на территории предприятия.

Масштабы нанесенного ущерба уточняются.

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