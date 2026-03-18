ФРС США сохранила базовую ставку без изменений 2 18.03.2026, 22:13

1,842

Второй раз подряд.

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, по итогам двухдневного заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 3,5–3,75% годовых. Соответствующую информацию 18 марта опубликовали на официальном сайте американского регулятора.

«Комитет решил сохранить целевой диапазон ставки федеральных фондов на уровне от 3,5 до 3,75%». — говорится в тексте заявления.

Кроме того, в ФРС отметили, что уровень безработицы за последние несколько месяцев не претерпел изменений, а инфляция остается «несколько повышенной». При этом в регуляторе подчеркнули стремление к достижению инфляции в 2%.

Комментируя ситуацию на Ближнем Востоке, в ФРС охарактеризовали ее как неопределенную для экономики Соединенных Штатов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com