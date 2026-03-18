ФРС США сохранила базовую ставку без изменений

ФРС США сохранила базовую ставку без изменений2
- 18.03.2026, 22:13
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Второй раз подряд.
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, по итогам двухдневного заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 3,5–3,75% годовых. Соответствующую информацию 18 марта опубликовали на официальном сайте американского регулятора.
«Комитет решил сохранить целевой диапазон ставки федеральных фондов на уровне от 3,5 до 3,75%». — говорится в тексте заявления.
Кроме того, в ФРС отметили, что уровень безработицы за последние несколько месяцев не претерпел изменений, а инфляция остается «несколько повышенной». При этом в регуляторе подчеркнули стремление к достижению инфляции в 2%.
Комментируя ситуацию на Ближнем Востоке, в ФРС охарактеризовали ее как неопределенную для экономики Соединенных Штатов.