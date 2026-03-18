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ФРС США сохранила базовую ставку без изменений

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  • 18.03.2026, 22:13
  • 1,842
ФРС США сохранила базовую ставку без изменений

Второй раз подряд.

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, по итогам двухдневного заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 3,5–3,75% годовых. Соответствующую информацию 18 марта опубликовали на официальном сайте американского регулятора.

«Комитет решил сохранить целевой диапазон ставки федеральных фондов на уровне от 3,5 до 3,75%». — говорится в тексте заявления.

Кроме того, в ФРС отметили, что уровень безработицы за последние несколько месяцев не претерпел изменений, а инфляция остается «несколько повышенной». При этом в регуляторе подчеркнули стремление к достижению инфляции в 2%.

Комментируя ситуацию на Ближнем Востоке, в ФРС охарактеризовали ее как неопределенную для экономики Соединенных Штатов.

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