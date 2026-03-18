Макрон раскрыл, как назовут новый французский авианосец

Макрон раскрыл, как назовут новый французский авианосец1
- 18.03.2026, 23:19
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Название выбрано в честь движения, которое возглавлял генерал Шарль де Голль.
Будущий французский авианосец, который планируют построить к 2038 году, получит название France libre («Свободная Франция». — Прим.). Об этом заявил президент страны Эмманюэль Макрон во время визита на строительную площадку компании Naval Group.
Он подчеркнул, что название выбрано в честь движения «Свободная Франция», которое возглавлял генерал Шарль де Голль. Движение появилось в июне 1940 года. Участники движения боролись за освобождение Франции от нацистской Германии. Таким образом Макрон решил отдать дань уважения «французскому духу сопротивления».
«В этом имени заключена память о женщинах и мужчинах, которые противостояли варварству, объединившись ради спасения родины, полные решимости защищать определенную идею нашей нации, наших соратников по освобождению», — сказал французский лидер (цитата по Le Monde).
В декабре 2025 года Макрон объявил о строительстве нового авианосца для укрепления позиций Франции в качестве морской державы. Судно введут в эксплуатацию к 2038 году, заменив действующий авианосец «Шарль де Голль».
Длина авианосца составит 310 м с водоизмещением 80 тыс. т. Он будет оснащен двумя ядерными реакторами, а его тоннаж будет в 1,8 раза больше, чем у «Шарля де Голля». На программу по строительству корабля власти Франции планируют потратить почти €10 млрд.