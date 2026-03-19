Крупнейший НПЗ Саудовской Аравии возобновил работу после удара БПЛА
- 19.03.2026, 3:02
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Он был атакован Ираном в начале марта.
Нефтеперерабатывающий завод «Рас-Танура» в Саудовской Аравии снова заработал после того, как ее пришлось прервать из-за атак беспилотных летательных аппаратов в начале марта. Об этом сообщил Bloomberg.
«Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Саудовской Аравии снова функционирует после остановки процессов, которая была вызвана атакой дронов в начале марта», — говорится в публикации.
Saudi Aramico, управляющая заводом, заявляла о приостановке работы 2 марта. По информации Bloomberg, «Рас-Танура» имеет производительность 550 тыс. баррелей нефти в сутки.