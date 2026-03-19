Война с Ираном вступает в новую фазу 17 19.03.2026, 17:55

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(Обновляется) США готовят неожиданные шаги против Тегерана.

На Ближнем Востоке продолжается операция «Львиный рык», которую Израиль и США проводят против Ирана.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию 20-го дня войны.

23:21 Ряд стран заявил о готовности участвовать в обеспечении безопасности прохода через Ормузский пролив.

В совместном заявлении семи стран — Британии, Германии, Франции, Италии, Нидерландов, Японии и Канады — говорится: «Мы выражаем готовность внести вклад в соответствующие ситуации действия по обеспечению безопасного прохода через [Ормузский] пролив. Мы приветствуем готовность со стороны стран, которые участвуют в предварительном планировании».

Как именно эти семь стран собираются участвовать в обеспечении безопасности прохода через пролив, в заявлении не сказано.

22:02 Развертываемый на Ближнем Востоке 31-й экспедиционный отряд морской пехоты США может захватить один или несколько островов у побережья Ирана. Особенно американцев интересует остров Харк, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на бывших и ныне действующих американских официальных лиц.

По информации газеты, личный состав экспедиционного отряда (примерно 2,2 тыс. человек) находится на борту десантного корабля USS Tripoli, который направляется в сторону Аравийского полуострова и прибудет в район назначения примерно через неделю.

Иран контролирует несколько островов к юго-востоку от своих берегов. Самый значительный из них — Харк с нефтяным терминалом, через который Иран осуществляет примерно 90% экспорта сырья. 14 марта Дональд Трамп объявил об ударе по острову. Однако, по словам президента США, нефтяная инфраструктура на острове не была уничтожена «из соображений приличия». Трамп не исключил уничтожения нефтяных объектов на острове, если Иран продолжит блокировать Ормузский пролив.

21:56 Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в результате ударов со стороны Израиля и США Иран больше не способен обогащать уран и производить баллистические ракеты.

Как передает газета Times of Israel, Нетаньяху сказал на пресс-конференции, что Иран сейчас ослаблен как никогда, тогда как Израиль укрепился на позиции региональной державы.

Военная кампания против Ирана, по словам Нетаньяху, будет продолжаться «столько, сколько необходимо».

20:12 Влияние политики Ирана будет снижаться и скоро все закончится, а когда США закончат «экскурсию» на Ближнем Востоке, мир будет безопаснее. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Санаэ Такаити в Белом доме.

«Я увидел, что происходит в Иране и сказал, я бы не хотел устраивать эту экскурсию, но нам придется это сделать <...>, когда она закончится у нас будет более безопасный мир», — сказал Дональд Трамп.

19:00 Американский истребитель F-35 совершил аварийную посадку на авиабазе на Ближнем Востоке, после того как его подбили, предположительно, силы ПВО Ирана, сообщает CNN со ссылкой на два источника.

Официально эта информация не подтверждена. Пресс-секретарь Центрального командования США сообщил, что истребитель-невидимка был вынужден совершить аварийную посадку, когда «выполнял боевую миссию над Ираном».

18:58 ФБР ведет расследование в отношении бывшего главы контртеррористического центра США Джо Кента, который ушел в отставку ранее на этой неделе, заявив о своем неприятии войны против Ирана.

Его подозревают в утечках секретной информации, сообщили источники телеканалу CBS News.

17:46 Международная морская организация (IMO), которая является органом ООН, призвала к созданию безопасного коридора в Персидском заливе для эвакуации застрявших там судов и моряков.

По итогам двухдневных экстренных переговоров в Лондоне, созванных в связи с войной на Ближнем Востоке, IMO заявила, что «коридор безопасного судоходства» должен быть создан в качестве «временной и неотложной меры».

Морской коридор должен «обеспечить безопасную эвакуацию торговых судов из зон повышенного риска и пострадавших районов в безопасное место», говорится в заявлении.

16.04 Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что военный потенциал Ирана практически уничтожен. По его словам, США повредили или потопили по меньшей мере 120 иранских военно-морских кораблей, в результате чего их надводный флот «больше не представляет угрозы», а подводные лодки «исчезли», передает ВВС.

15.12 Американская авиация нанесла удар по международному аэропорту Тегерана.

15.09 Авиация Израиля разбомбила мосты над рекой Литани в Южном Ливане. Момент удара попал в кадры репортажа российского пропагандиста из Russia Today, который еле смог увернуться от осколков.

15.02Министерство обороны Объединенных Арабских Эмиратов сообщило, что 19 марта системы ПВО страны перехватили 7 баллистических ракет и 15 беспилотников, запущенных со стороны Ирана.

11:42 Израильские ВВС нанесли удар по иранскому военному конвою в Каспийском море после получения разведданных о перевозке из РФ беспилотников и оборудования. По информации арабской версии издания The Independent, операция была проведена в районе иранского порта Анзали. По данным источников, в результате удара несколько военных кораблей получили серьезные повреждения.

Некоторые арабские СМИ утверждают, что до пяти крупных судов были уничтожены, а еще одно — повреждено. Израильская сторона, по неофициальным данным, рассматривает этот эпизод как первый случай действий своих ВВС в этом регионе.

10:09 Пентагон попросил Белый дом одобрить запрос в Конгресс на выделение более $200 млрд для финансирования войны с Ираном, сообщили The Washington Post высокопоставленные американские чиновники. По их словам, эта сумма значительно превышает объем средств, уже потраченных на военную операцию. Предполагается, что деньги будут направлены на срочное наращивание производства ключевых вооружений, которые были израсходованы в ходе ударов по Ирану.

09:29 Трамп выдвинул ультиматум Ирану после атаки на Катар. Президент США пообещал уничтожить иранское газовое месторождение «Южный Парс», если Тегеран будет наносить новые удары по Катару.

08:33 Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала командира дивизии имени имама Хусейна, входящей в силы «Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР), Хасана Али Марвана через пять дней после ликвидации его предшественника. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

Марван погиб во время израильского удара по Бейруту (Ливан) 17 марта. Он возглавил дивизию имени имама Хусейна после ликвидации Али Маслама Табаджеха, которого убили 12 марта назад вместе с заместителем и несколькими другими высокопоставленными боевиками.

08:11 Администрация Трампа рассматривает возможность отправки тысяч американских солдат для усиления своей операции на Ближнем Востоке. Сейчас идет подготовка к возможным следующим шагам против Ирана, сообщает Reuters.

По словам источников, эти варианты включают обеспечение безопасного прохода нефтяных танкеров через Ормузский пролив, что будет реализовано в основном с помощью военно-воздушных и военно-морских сил. Однако, обеспечение безопасности пролива может также означать размещение войск США на иранском побережье.

Кроме того, у Трампа обсуждали варианты отправки сухопутных войск на иранский остров Харг, который является центром 90% экспорта нефти Ирана. Но такая операция, как говорит чиновник США, будет очень рискованной, поскольку Иран с помощью ракет и дронов имеет возможность нанести удар по острову.

05:34 Иран баллистикой ударил по крупнейшему в мире СПГ-комплексу в Катаре.

Иран нанес удар по Катару, в результате чего одна из баллистических ракет попала в промышленный город Рас-Лаффан - ключевой центр производства сжиженного природного газа. На объекте возник пожар. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Катара.

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