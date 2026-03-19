Z-блогер рассказал о странных случаях потерь в армии РФ 5 19.03.2026, 10:16

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Новобранцы часто не успевают даже попасть на фронт.

В среде российских пропагандистов, «патриотов» и z-блогеров участились жалобы касаемо ситуации на фронте войны в Украине. В том числе обсуждаются огромные потери среди солдат, в частности новобранцев, часто не успевших даже попасть на фронт, пишет «Диалог.UA».

Известный российский военкор Живов заявил, что лично проверил и зафиксировал случаи гибели контрактников уже через 10-15 дней после подписания документов с Минобороны РФ.

По его словам, за последние недели стало известно как минимум о двух подобных эпизодах. Один из новобранцев погиб спустя десять дней после заключения контракта, второй – отец троих детей – перестал выходить на связь через две недели, а позже был признан пропавшим без вести.

При этом оба, как утверждает z-блогер, даже не успели завершить обучение и не участвовали в боевых действиях. Живов открыто задается вопросом о причинах происходящего и говорит о халатном отношении к людям в армии РФ.

Он также отмечает, что такие потери бьют не только по семьям погибших, но и по самому государству – из-за выплат и утраты трудоспособных граждан.

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