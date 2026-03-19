Белорусская армия начала «комплексные учения» на западе страны 4 19.03.2026, 10:58

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Командовать ими будет начальник Генштаба генерал Муравейко.

Министерство обороны Беларуси сообщило, что с 19 марта стартовало комплексное учение с войсками Западного оперативного командования. Командовать им будет начальник Генерального штаба (Генштаба) Беларуси Павел Муравейко, а продлятся маневры до 25 марта, сообщает «Телеграф».

В Министерстве обороны (Минобороны) утверждают, что учение станет одним из главных мероприятий в рамках проверок армии Беларуси, которые начались еще зимой.

В ходе учений Минобороны планирует «отработать полный управленческий цикл в войсках оперативного объединения, а также на практике оценить готовность к выполнению задач по предназначению проверяемых воинских частей».

Генерал-майор Павел Муравейко заявил в связи со стартом учений, что в основу их замысла «была положена самая современная военно-политическая обстановка, а также достижения военного искусства в области развития средств вооруженной борьбы».

Маневры пройдут на полигонах и участках местности в Брестской и Минской областях.

«Мы планируем отработать подготовку оборонительных рубежей и позиций с опорой на узлы сопротивления, участки заграждений, при этом максимально использовать местную промышленную и административно-хозяйственную базу», - рассказал глава Генштаба.

Также по словам Муравейко, в ходе учений будут использовать БПЛА, РЭБ и практиковать стрельбу на большой дальности.

«Не исключено, что в рамках активного этапа учения будут отработаны активные действия механизированных и танковых подразделений по борьбе с незаконными вооруженными формированиями, диверсионно-разведывательными группами противника, а также отражение возможных атак и активный маневр», - рассказал генерал.

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