Израиль атаковал в Каспийском море иранский конвой с оружием из РФ 19.03.2026, 11:42

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До пяти крупных судов были уничтожены.

Израильские ВВС нанесли удар по иранскому военному конвою в Каспийском море после получения разведданных о перевозке из РФ беспилотников и оборудования.

По информации арабской версии издания The Independent, операция была проведена в районе иранского порта Анзали. По данным источников, в результате удара несколько военных кораблей получили серьезные повреждения, пишет «Маарив».

Некоторые арабские СМИ утверждают, что до пяти крупных судов были уничтожены, а еще одно — повреждено. Израильская сторона, по неофициальным данным, рассматривает этот эпизод как первый случай действий своих ВВС в этом регионе.

Иранские источники подтверждают, что удар мог быть связан с утечкой информации о характере груза. По их словам, на борту действительно находились дроны и технологии, предназначенные для усиления военного потенциала страны.

Параллельно усиливается военно-техническое сотрудничество между россией и Ираном. Как ранее сообщало издание The Wall Street Journal, Москва передает Тегерану компоненты для беспилотников, включая системы связи, навигации и наведения. Кроме того, российские специалисты делятся опытом применения дронов, накопленным в ходе войны против Украины.

Особое внимание уделяется модернизации беспилотников типа Shahed-136. Речь идет об улучшении точности, устойчивости к радиоэлектронной борьбе и эффективности при массированных атаках. По оценкам западных разведок, подобные технологии уже позволили Ирану повысить точность ударов по объектам США и их союзников в странах Персидского залива.

Эксперты отмечают, что тактика применения дронов — перегрузка систем ПВО перед ракетными ударами — во многом повторяет подход, использованный Россией на украинском фронте. Несмотря на отсутствие формального военного союза, Москва и Тегеран продолжают углублять взаимодействие в сфере безопасности, регулярно обмениваясь технологиями, опытом и разведывательной информацией.

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