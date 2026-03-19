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Российский рубль спикировал на годовое «дно»

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  • 19.03.2026, 13:25
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Российский рубль спикировал на годовое «дно»

Несмотря на рост цен на нефть.

Несмотря на стремительный рост цен на нефть, рубль продолжает слабеть на Московской бирже, межбанковском рынке и форексе, пишет The Moscow Times.

В четверг, 19 марта, биржевой курс юаня достигал 12,65 рубля — максимума с февраля 2025 года. Курс доллара на внебиржевом рынке также установил годовой рекорд — 86,89 рубля, а курс евро впервые за полгода приблизился к отметке 100 рублей: он достигал 99,5 рубля на межбанке и 99,3 рубля на форексе.

«Девальвация рубля резко ускорилась», — констатирует аналитик «Алор Брокер» Игорь Соколов. Впервые с сентября прошлого года рубль слабеет 8 дней подряд, а с начала недели потерял к юаню почти 6%, что может стать худшим недельным результатом для российской валюты с ноября 2022 года.

«Причина падения российской валюты кроется в сильном дефиците юаневой ликвидности», — объясняет Соколов. Приток валюты от экспорта сократился из-за падения цен на российскую нефть в конце прошлого года, а в марте рынок лишился валюты от государства после того, как Минфин приостановил продажи юаней из ФНБ для покрытия дефицита бюджета.

В результате ставки по юаневым кредитам на межбанковском рынке взлетели до 40% годовых, хотя еще в начале года это было 1-2%.

«Фактически валютный рынок сейчас функционирует в условиях настоящих ~$45 за баррель», — описывает ситуацию экономист Егор Сусин: валютная выручка поступает в экономику с лагом в несколько месяцев. До марта «разницу» компенсировало государство, продававшее валюту из ФНБ по бюджетному правилу.

Остановка этих операций лишила рынок $3 млрд ежемесячного валютного предложения, оценивает аналитик «Финама» Александр Потавин: «Данный фактор сейчас сдвигает курс рубля на более слабые уровни — этот процесс мы наблюдаем в последние дни».

Эффект от взлетевших цен на нефть, в том числе российский сорт Urals, который, по данным Bloomberg продавался в Индии уже почти по $100 за баррель, рубль почувствует ближе к маю, предупреждает Потавин. Впрочем, не исключено, что тогда Минфин перейдет к покупкам валюты, чтобы наполнить истощенный ФНБ, а это нивелирует влияние на курс, добавляет он.

Поступления экспортных потоков в страну по текущим высоким ценам в перспективе следующих месяцев позволят рублю стабилизироваться, после чего возобновится более планомерное движение в направлении 90-95 рублей за доллар к концу года, прогнозирует «Цифра брокер».

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