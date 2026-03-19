СБУ задержала лукашенковского агента 8 19.03.2026, 13:52

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Фото: СБУ

Он работал и на ФСБ РФ.

Военная контрразведка Службы безопасности Украины сообщила о задержании военнослужащего ВСУ, который, как утверждается был агентом, одновременно работавшим на ФСБ России и лукашенковскую разведку пограничной службы.

«По материалам дела злоумышленником оказался военнослужащий из подразделения Сил беспилотных систем. Так, находясь в должности оператора БПЛА, он «сливал» врагу данные о направлениях движения, видах и количестве дронов Сил обороны, вовлеченных в бои в северо-восточном приграничье», — говорится в сообщении СБУ.

В силовом ведомстве утверждают, что позже подозреваемый перевелся на должность оператора наземных роботизированных комплексов на Изюмском направлении и стал собирать данные о дислокации и боевых планах находящихся тут подразделений ВСУ.

«После выполнения агентурных задач фигурант надеялся бежать в Россию через линию фронта, где его должны были встречать российские спецслужбы», — в СБУ утверждают, что «вражеский „крот“ был задержан по месту его пребывания на Харьковщине».

Ему выставлено подозрение по статье о государственной измене в условиях военного положения.

«Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества», — уточнили в СБУ.

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