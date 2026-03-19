Битва за Ормуз: США перебрасывают тяжелую технику и морскую пехоту 19.03.2026, 14:14

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Операция даст Трампу дополнительные возможности давления на Тегеран.

Американские военные усиливают присутствие в районе Ормузского пролива. По информации эксперта Эли Леона, Пентагон направил к Персидскому заливу около 2200 морских пехотинцев и тяжелую технику для того, чтобы президент США Дональд Трамп получил возможность вновь открыть пролив, через который проходит около пятой части мирового объема нефти. Иран фактически перекрыл этот стратегический узкий водный путь, атакуя коммерческие суда, что вызвало рост цен на топливо и серьезные сбои в мировой экономике. Об этом сообщает «Маарив».

Подразделение морской пехоты, относящееся к силам быстрого реагирования, движется из Японии на десантном корабле «Триполи» и должно прибыть в регион чуть более чем через неделю. Американские официальные лица заявляют, что силы могут занять один или несколько островов у южного побережья Ирана, используя их как рычаг давления в переговорах или базу для предотвращения атак на торговые суда.

Морская экспедиционная часть действует автономно с кораблей, которые служат мобильной базой. Она включает пехоту с бронетехникой и артиллерией, авиацию с самолетами V-22 Osprey, вертолетами и истребителями F-35B, а также батальон материально-технического обеспечения. Подразделение специализируется на проведении рейдов с моря и воздуха.

Американские военные уже нанесли удары по укрепленным объектам Ирана вдоль побережья, где хранятся противокорабельные крылатые ракеты, сбросив более 2 тонн противобункерных боеприпасов. Несмотря на почти три недели ударов со стороны США и Израиля, Иран продолжает атаковать союзные силы. По словам Кейтлин Талмадж из Института Брукингса, нет гарантии, что все иранские возможности были уничтожены.

Введение морской пехоты предоставляет Трампу дополнительные возможности давления на Тегеран. Иран контролирует несколько небольших островов у южного побережья, где размещена нефтяная инфраструктура, ракетные базы и лодки. Наиболее важен с экономической точки зрения остров Харг, расположенный примерно в 480 километрах от пролива, который служит ключевым центром экспорта иранской нефти. Отставной генерал Фрэнк Маккензи подчеркнул, что вместо разрушения нефтяной инфраструктуры морские пехотинцы могут захватить остров и использовать его как стратегический козырь.

Другими потенциальными целями названы острова Кешм, Киш и Ормуз, где размещены военные объекты и инфраструктура. По словам Николь Грайевски из Фонда Карнеги, некоторые из этих островов хорошо укреплены, а другие заброшены со времен шаха. Отставной контр-адмирал Джон Миллер отметил, что размещение морских пехотинцев на этих островах даст тактическое преимущество, позволит перехватывать скоростные катера и ракеты и создаст лазейку для заявления Трампа о сдерживании угроз без ввода сухопутных войск на территорию Ирана.

Эли Леон сообщает, что усиление американского контингента — это масштабный шаг для обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе и давления на Тегеран в условиях продолжающейся эскалации.

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