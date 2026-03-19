закрыть
24 июня 2026, среда, 14:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Перед поездкой к Лукашенко Коул провел секретную встречу

20
  • 19.03.2026, 14:29
  • 9,738
Перед поездкой к Лукашенко Коул провел секретную встречу
Джон Коул

Она прошла в Вильнюсе.

Накануне своей поездки в Минск спецпосланник США по вопросам Беларуси Джон Коул встретился в Вильнюсе не только с премьер-министром Литвы Ингой Ругинене, но и с другими политиками. Эти встречи ранее не афишировались из-за возможной «чувствительной реакции» со стороны Лукашенко, сообщает LRT.

18 марта Коул провел встречи с депутатами Сейма Литвы Игнасом Вегеле и Римасом Янкунасом, а также с депутатом Европарламента Пятрасом Гражулисом.

Гражулис отметил, что обсуждал с представителем США позицию Литвы о нежелании вести политический диалог с режимом Лукашенко. Он рассказал, что Минск оказывает давление на Вильнюс, требуя переговоров на уровне министров, однако Литва отказывается. Давление проявляется, в частности, в пересечении границы с контрабандными шарами, которые периодически нарушают работу Вильнюсского аэропорта, а также в задержании литовских грузовиков и полуприцепов.

«Мы решили не афишировать встречу, так как Александр Лукашенко реагирует очень чувствительно. Обсудили все актуальные вопросы — отношения с Беларусью, отказ Литвы формировать делегацию для переговоров на политическом уровне. Мы считаем, что вести диалог всё же нужно. Если Дональд Трамп инициирует переговоры и ищет контакт, нам не стоит слишком демонстрировать принципиальность», — рассказал Гражулис.

Также на встрече обсуждались вопросы контрабандных шаров, задержанных грузовиков, строительства полигона в Капчяместисе в 10 км от литовской границы и санкций против удобрений. Гражулис добавил, что у него сложилось впечатление, что задержанные белорусскими властями литовские грузовики могут быть освобождены.

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене довольно холодно отреагировала на сведения о встрече депутатов с Коулом, сказав, что она за ними не следит.

Лидер правящей ЛСДП Миндаугас Синкевичюс сказал, что руководители коалиции не были проинформированы о встрече. Однако по его словам, иностранный гость может встречаться с кем пожелает.

Написать комментарий 20

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Без иллюзий
Без иллюзий Юрий Федоренко
Пьяный Голиаф
Пьяный Голиаф Виталий Портников
Паутина 2.0
Паутина 2.0 Сергей Мисюра
Остался единственный штрих
Остался единственный штрих Аркадий Бабченко