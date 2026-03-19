Перед поездкой к Лукашенко Коул провел секретную встречу 20 19.03.2026, 14:29

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Джон Коул

Она прошла в Вильнюсе.

Накануне своей поездки в Минск спецпосланник США по вопросам Беларуси Джон Коул встретился в Вильнюсе не только с премьер-министром Литвы Ингой Ругинене, но и с другими политиками. Эти встречи ранее не афишировались из-за возможной «чувствительной реакции» со стороны Лукашенко, сообщает LRT.

18 марта Коул провел встречи с депутатами Сейма Литвы Игнасом Вегеле и Римасом Янкунасом, а также с депутатом Европарламента Пятрасом Гражулисом.

Гражулис отметил, что обсуждал с представителем США позицию Литвы о нежелании вести политический диалог с режимом Лукашенко. Он рассказал, что Минск оказывает давление на Вильнюс, требуя переговоров на уровне министров, однако Литва отказывается. Давление проявляется, в частности, в пересечении границы с контрабандными шарами, которые периодически нарушают работу Вильнюсского аэропорта, а также в задержании литовских грузовиков и полуприцепов.

«Мы решили не афишировать встречу, так как Александр Лукашенко реагирует очень чувствительно. Обсудили все актуальные вопросы — отношения с Беларусью, отказ Литвы формировать делегацию для переговоров на политическом уровне. Мы считаем, что вести диалог всё же нужно. Если Дональд Трамп инициирует переговоры и ищет контакт, нам не стоит слишком демонстрировать принципиальность», — рассказал Гражулис.

Также на встрече обсуждались вопросы контрабандных шаров, задержанных грузовиков, строительства полигона в Капчяместисе в 10 км от литовской границы и санкций против удобрений. Гражулис добавил, что у него сложилось впечатление, что задержанные белорусскими властями литовские грузовики могут быть освобождены.

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене довольно холодно отреагировала на сведения о встрече депутатов с Коулом, сказав, что она за ними не следит.

Лидер правящей ЛСДП Миндаугас Синкевичюс сказал, что руководители коалиции не были проинформированы о встрече. Однако по его словам, иностранный гость может встречаться с кем пожелает.

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