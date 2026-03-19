Новый спортивный электрокар Audi выйдет раньше запланированного срока 19.03.2026, 14:53

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Эта модель станет основой стратегии компании.

Компания Audi подтвердила планы по выпуску нового спортивного электромобиля, который должен поступить в производство в 2027 году. Об этом заявил генеральный директор бренда Гернот Делльнер на ежегодной конференции компании, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Ранее проект вызывал сомнения на фоне снижения интереса к электромобилям, однако теперь подтверждено, что разработка продолжается при участии Porsche. Новинка будет основана на концепте Concept C и, по словам руководства, станет важным этапом в развитии дизайна марки — аналогично тому, как в свое время модель TT задала новый стиль.

Автомобиль займет нишу между снятыми с производства моделями R8 и TT, фактически объединив их идеи в новом формате. Ожидается, что он получит как заднеприводную версию с одним электромотором, так и полноприводный вариант с двумя двигателями.

Особое внимание уделяется интерьеру. Главный дизайнер проекта Массимо Фраскелла выступает против избыточной цифровизации и делает ставку на физические элементы управления. В концепте предусмотрен компактный экран, который скрывается, когда не используется.

Дизайн автомобиля сочетает строгие линии и плавные формы, а также включает выдвижную крышу типа тарга. Ожидается, что в ближайшие годы компания начнет раскрывать дополнительные детали о модели.

Новый спорткар станет частью стратегии Audi по обновлению модельного ряда и адаптации к меняющемуся автомобильному рынку.

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