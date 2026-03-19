Украинцы уничтожили склады боеприпасов россиян в Донецке и Крыму
- 19.03.2026, 16:17
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Также поражены склады ГСМ.
Силы обороны Украины в ночь на 19 марта нанесли удары по военным объектам и живой силе российских захватчиков на оккупированных территориях. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Поражены склады боеприпасов в Донецке, Ялте и Херсонской области. Кроме того, зафиксировано поражение склада материально-технического обеспечения в районе Веселого Донецкой области.
Поражен склад горюче-смазочных материалов в районе Новотроицкого (ВОТ Херсонской обл.).
Также атакованы районы сосредоточения живой силы противника вблизи Ялты.
Масштабы нанесенного ущерба и потери противника уточняются.