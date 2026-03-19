Февральская революция в Кыргызстане продолжилась в марте Аркадий Дубнов

19.03.2026, 16:51

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Аркадий Дубнов

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Еще недавно второй человек в стране вернулся домой и допрашивается в МВД.

Камчыбек Ташиев, бывший член правящего в Кыргызстане тандема, вице-премьер и глава Госкомитета нацбезопасности, сегодня в течение пятичасового допроса находился в главном управлении МВД в Бишкеке. Он был отпущен после взятия с него подписки о неразглашении. Очевидно, пока генерал-полковник Ташиев проходит в качестве свидетеля по уголовному делу о масштабной коррупции в компании «Кыргызнефтегаз», к которой, по версии следствия, имеют отношение близкие родственники бывшего главного кыргызского чекиста. Называются имена его племянника Байгазы Матисакоева и других членов семьи — Таймураза, Казыбека и Шайырбека — все Ташиевы.

Задержаны несколько бывших руководителей «Кыргызнефтегаза».

Допрошен сын экс-главы ГКНБ Тай-Муртас Ташиев, он встречал отца в аэропорту и сопровождал его в МВД.

Камчыбек Ташиев был отправлен в отставку президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым 10 февраля на фоне скандала, спровоцированного сторонниками генерала, призывавшими к проведению досрочных президентских выборов. Это было воспринято как подготовка к рокировке внутри тандема: Ташиев должен был занять место своего друга-президента. Экс-премьер узнал о своей отставке, проходя очередной курс лечения в кардиологической клинике Мюнхена после сделанной ему некоторое время назад операции на сердце. 13 февраля Ташиев вернулся на родину, но 17 февраля вновь покинул страну. «Ему нужно отдохнуть и заняться своим здоровьем, он остаётся моим другом…» — напутствовал тогда президент Жапаров своего уже бывшего соратника по правящему тандему, способствовавшего его приходу во власть в 2020 году.

Трудно сказать, насколько удалось Ташиеву «отдохнуть» за границей: на фото, опубликованном его сыном в кыргызских соцсетях за несколько дней до нынешнего возвращения, он выглядит уже с небольшой бородкой и слегка поседевшим, сфотографированным на фоне лаврового дерева. Знающие Ташиева утверждают, что он не раз использовал публикацию своих фото как некий месседж. Нынешнее фото богобоязненного (бородатого) бывшего главы Госкомитета нацбезопасности интерпретируется в качестве свидетельства мирных (лавр за спиной) намерений.

Тем не менее кыргызские власти настроены решительно: дело «Кыргызнефтегаза» может стать серьёзным упреждением противникам президента. Те из них, кто подозревался в нелояльности президентской вертикали, — среди них несколько депутатов Жогорку Кенеша (парламента), — вынуждены были освободить свои кресла. А вчера подал в отставку глава Национального банка Кыргызстана Мелис Тургунбаев. Причина выглядит достаточно прозрачной: главный банкир страны долгие годы возглавлял совет директоров «Кыргызнефтегаза» и, не исключено, также будет вызван на допрос, но уже в качестве частного лица. Полагают, что таким образом дискредитация Нацбанка окажется не столь значительной…

Другие наблюдатели в Кыргызстане считают, что атака «сверху» против клана Ташиевых, выходцев с юга, призвана упредить возможное обострение традиционного противостояния в стране между Югом и Севером, которое до сих пор сдерживалось священным для мусульман месяцем Рамадан, оканчивающимся сегодня праздником разговения Ураза-байрам.

Известный кыргызский политолог, профессор Зайнидин Курманов, в интервью информагентству «24.kg» характеризует происходящее как «глубокую системную проблему». «Коррупция в таких обществах, — по его словам, — становится не аномалией, а параллельным механизмом управления. В традиционных культурах преданность клану стоит выше преданности государству. Чиновник воспринимает должность как ресурс для помощи «своим». В переходный период возникает «правовой вакуум», где личные договорённости надёжнее закона…»

Не лишним будет заметить, что фигура Камчыбека Ташиева все последние годы многими в Кыргызстане воспринималась именно как непримиримого борца с коррупцией. Впрочем, заслуга в создании такого имиджа принадлежит ему самому — уж больно харизматичен генерал… Думаю, договорятся с бывшим соратником о «ненападении».

Аркадий Дубнов, «Фейсбук»

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