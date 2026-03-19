Украина готовит свои ракеты к ударам по России

Украина готовит свои ракеты к ударам по России2
- 19.03.2026, 18:27
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Столкнувшись с нехваткой оружия, украинцы разработали собственное.
На фоне дефицита западных вооружений Украина ускоряет разработку собственных дальнобойных ракет и ударных систем, стремясь компенсировать ограниченные поставки от союзников и усилить возможности для ударов по целям в глубине территории России, пишет Foreign Policy (перевод — сайт Charter97.org).
Украинские беспилотники уже регулярно наносят удары на сотни и даже тысячи километров от линии фронта, поражая военные объекты и инфраструктуру. Однако для более мощных и точных ударов страна делает ставку на собственные ракетные разработки, включая баллистические и крылатые ракеты.
Среди них — ракета «Сапсан» и крылатая ракета «Фламинго», способная поражать цели на расстоянии до 3000 км и нести боевую часть массой свыше тонны. Разработчики отмечают, что применение спутниковой навигации с защитой от помех повышает устойчивость к системам ПВО.
Одним из ключевых игроков отрасли стала компания Fire Point, выросшая из стартапа в крупного производителя оборонной продукции. Она увеличила выпуск беспилотников с сотен единиц в 2023 году до десятков тысяч в 2024-м и сейчас наращивает производство ракет.
По данным отрасли, украинские инженеры используют ускоренные методы разработки и производства, опираясь на доступные технологии и собственные исследования. При этом стоимость таких систем существенно ниже западных аналогов, что облегчает их масштабирование.
Эксперты отмечают, что развитие собственного ракетного потенциала позволяет Украине повысить гибкость в выборе целей и снизить зависимость от внешних поставок. Однако они подчеркивают, что такие программы требуют значительных ресурсов, времени и промышленной базы.
Несмотря на прогресс, Украина пока уступает России по масштабам производства ракет, но продолжает наращивать мощности в рамках долгосрочной стратегии укрепления оборонного потенциала.