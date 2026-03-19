Посольство Румынии возобновляет выдачу шенгенских виз белорусам
- 19.03.2026, 17:17
- 3,370
Но не всем.
Посольство Румынии в Минске с 1 апреля возобновляет выдачу шенгенских виз, однако только для заявителей, которые записались заранее. При этом новые заявки консульский отдел пока не принимает, сообщили в дипмиссии.
В посольстве уточнили, что консульские услуги будут оказываться исключительно по предварительной электронной записи — уведомления направляются на e-mail в ответ на ранее поданные запросы. Из-за большого количества обращений подача новых заявлений через онлайн-портал временно недоступна.
Напомним, что консульский отдел посольства Румынии в Беларуси приостановил выдачу виз с 1 февраля 2026 года.