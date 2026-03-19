Министр обороны США: Мы побеждаем решительно и на наших условиях 5 19.03.2026, 17:40

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Пит Хегсет

Ирану пообещали «крупный удар» сегодня.

Министр обороны США Пит Хегсет выступил перед журналистами и ответил на их вопросы, передает Associated Press и Reuters.

«Мы побеждаем решительно и на наших условиях. Иран — огромная страна, и, как и ХАМАС с их туннелями, они вкладывали всю помощь — любую экономическую поддержку, гуманитарную помощь — в туннели и ракеты, - заявил глава Пентагона. - Это то, что они делали с ХАМАС.

Иран десятилетиями направлял государственные ресурсы не на свой народ, а на ракеты, беспилотники, марионеточные силы и подземные объекты. Но мы выслеживаем их — методично, безжалостно и подавляюще — как ни одна другая армия в мире не может этого сделать. И результаты говорят сами за себя».

На сегодняшний день, по словам министра, США нанесли удар по более чем 7000 целям по всему Ирану и его военной инфраструктуре. Потоплены 11 подлодок и около сотни военных кораблей Ирана.

«Это не постепенное наращивание — это применение подавляющей силы с высокой точностью. И сегодня будет самый крупный пакет ударов на данный момент.

Наши возможности продолжают улучшаться, в то время как возможности Ирана продолжают ухудшаться. Мы охотимся и наносим удары — смерть и разрушения сверху».

Министр поделился подробностями трогательного разговора со своим сыном:

«Мой 13-летний сын зашел в мой офис прошлой ночью, пока я редактировал эти замечания. Он спросил о войне и о семьях, с которыми я встретился в Дувре. Я посмотрел на него и сказал: они умерли за тебя, сынок — чтобы твоему поколению не пришлось иметь дело с ядерным Ираном.

Хегсет также поблагодарил страны Персидского залива, которые, по его словам, проявили невероятную активность.

«Фактически, безрассудная попытка Ирана нанести удар по гражданской инфраструктуре и другим целям привела к тому, что страны, которые, возможно, не были так полностью вовлечены ранее, оказались прямо в нашей орбите. Мы гордимся тем, что защищаемся вместе с ними и поддерживаем их.

Назову любую из них — ОАЭ, Катар, Бахрейн, Кувейт, Саудовская Аравия — и другие, которые были с нами плечом к плечу».

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