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Правозащитница Анастасия Лойко – на свободе

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  • 19.03.2026, 18:11
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Правозащитница Анастасия Лойко – на свободе
Анастасия Лойк

За решеткой она находилась с октября 2022 года.

Анастасия Лойко была задержана 28 октября 2022 года. До этого она отбывала 30 суток по двум другим административным арестам, пишет сайт ПЦ «Вясна».

В конце декабря политзаключенной правозащитнице предъявили обвинение по двум статьям: известно, что одна из них — ст. 342 УК. Насту перевели в СИЗО-1.

По информации Human Constanta, на суде Анастасия Лойко заявила, что во время ареста ее дважды отводили на беседы с сотрудниками ГУБОПиКа, где один раз ее ударили электрошокером, а 11 ноября один из сотрудников ЦИП вывел ее во внутренний двор и оставил без одежды на 8 часов. Наста сильно заболела. За все это время на Окрестина удалось передать лекарства, однако есть информация, что они так и не дошли к Насты. Она по-прежнему находиться в заключении без теплых вещей и средств личной гигиены.

В середине февраля 2023 г. стало известно, что правозащитницу также обвиняют по ч. 3 ст. 130 УК (разжигание расовой, национальной, религиозной или иной социальной вражды и розни). Основанием для этого стало якобы участие правозащитницы в написании отчета о преследовании анархистского сообщества в Беларуси за 2018 год: в докладе дается критическая оценка деятельности сотрудников милиции.

Судебный процесс над правозащитницей начался 13 июня 2023 г. в Минском городском суде. Дело рассматривала судья Елена Шилько, государственное обвинение поддерживала Ольга Динделевич. Почти в начале судебного заседания процесс сделали закрытым, поэтому подробности уголовного дела и позиция Анастасии неизвестны.

В Минском городском суде 20 июня вынесли приговор по делу политзаключённой правозащитницы: ей назначили семь лет колонии в условиях общего режима.

23 октября 2023 г. стало известно, что Лойко перевели в ИК-4.

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