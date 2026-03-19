Президент Литвы предупредил Коула 7 19.03.2026, 18:38

7,310

Гитанас Науседа

Гитанас Науседа призвал спецпредставителя США быть осторожным с Лукашенко.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что призывал специального представителя президента США по Беларуси Джона Коула проявлять осторожность в диалоге с Александром Лукашенко. Об этом он рассказал журналистам 19 марта перед саммитом ЕС в Брюсселе, сообщает LRT.

По словам Науседы, накануне он встречался с Коулом в Вильнюсе, хотя официальных сообщений об этой встрече от администрации президента Литвы не публиковалось.

Литовский лидер отметил, что Лукашенко может создавать впечатление готовности к сближению с Западом, однако, по его мнению, существуют объективные причины, которые делают это невозможным.

Он также подчеркнул, что вопрос санкций против Беларуси во время встречи с американским представителем не обсуждался.

Науседа считает, что оценивать политику Минска следует не по заявлениям, а по конкретным действиям. В качестве примеров он привел размещение российского ракетного комплекса «Орешник», поддержку атак России против Украины, а также агрессивную риторику и другие шаги, которые, по его мнению, не свидетельствуют о сближении с Западом.

Говоря об усилиях США по освобождению белорусских политзаключенных, президент Литвы отметил, что они заслуживают поддержки. Однако, по его словам, Лукашенко может использовать этот процесс в своих интересах — освобождая одних, он получает стимул арестовывать новых людей, чтобы в дальнейшем использовать их как инструмент давления. Науседа назвал такую ситуацию замкнутым и порочным кругом.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com