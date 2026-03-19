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Классический Range Rover теперь стоит дороже Ferrari

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  • 19.03.2026, 18:50
  • 3,952
Классический Range Rover теперь стоит дороже Ferrari

Как так вышло?

Британская компания Twisted Automotive, известная своими проектами на базе Land Rover Defender, впервые представила собственный рестомод классического Range Rover. Новинка получила название TRRC и уже привлекла внимание ценой, сопоставимой с дорогими суперкарами, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Проект основан на первом поколении Range Rover Classic и создан под руководством основателя компании Чарльза Фосетта. Вдохновением послужил автомобиль его отца из 1980-х годов.

Автомобиль прошел полную реставрацию и получил современную техническую начинку. Главным обновлением стал установленный двигатель V8 LT1 от General Motors мощностью около 480 лошадиных сил. Также модернизированы подвеска, кузов и интерьер, который выполнен с акцентом на роскошь и комфорт.

Разработчики называют TRRC своеобразной «сборкой лучших решений» за 26 лет выпуска классического Range Rover. При этом проект сохраняет дух оригинала, сочетая ретро-дизайн с современными характеристиками.

Стоимость автомобиля, по данным компании, превышает цену нового Range Rover SV Black 2026 года и может достигать уровня некоторых моделей Ferrari, что делает его одним из самых дорогих рестомодов в своем сегменте.

В Twisted отмечают, что проект ориентирован на клиентов, ценящих ностальгию и эксклюзивность, а также готовых платить за уникальные автомобили с историей.

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