Классический Range Rover теперь стоит дороже Ferrari

Классический Range Rover теперь стоит дороже Ferrari6
- 19.03.2026, 18:50
- 3,952
Как так вышло?
Британская компания Twisted Automotive, известная своими проектами на базе Land Rover Defender, впервые представила собственный рестомод классического Range Rover. Новинка получила название TRRC и уже привлекла внимание ценой, сопоставимой с дорогими суперкарами, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).
Проект основан на первом поколении Range Rover Classic и создан под руководством основателя компании Чарльза Фосетта. Вдохновением послужил автомобиль его отца из 1980-х годов.
Автомобиль прошел полную реставрацию и получил современную техническую начинку. Главным обновлением стал установленный двигатель V8 LT1 от General Motors мощностью около 480 лошадиных сил. Также модернизированы подвеска, кузов и интерьер, который выполнен с акцентом на роскошь и комфорт.
Разработчики называют TRRC своеобразной «сборкой лучших решений» за 26 лет выпуска классического Range Rover. При этом проект сохраняет дух оригинала, сочетая ретро-дизайн с современными характеристиками.
Стоимость автомобиля, по данным компании, превышает цену нового Range Rover SV Black 2026 года и может достигать уровня некоторых моделей Ferrari, что делает его одним из самых дорогих рестомодов в своем сегменте.
В Twisted отмечают, что проект ориентирован на клиентов, ценящих ностальгию и эксклюзивность, а также готовых платить за уникальные автомобили с историей.