Трамп: «Экскурсия» по Ирану скоро закончится 6 19.03.2026, 20:16

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Фото: Getty Images

По его словам, после этого «мир будет безопаснее».

Влияние политики Ирана будет снижаться и скоро все закончится, а когда США закончат «экскурсию» на Ближнем Востоке, мир будет безопаснее. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Санаэ Такаити в Белом доме.

«Я увидел, что происходит в Иране и сказал, я бы не хотел устраивать эту экскурсию, но нам придется это сделать <...>, когда она закончится у нас будет более безопасный мир», — сказал Дональд Трамп.

Трамп также прокомментировал публикацию о просьбе Пентагона запросить у Конгресса США $200 млрд на финансирование войны с Ираном. «У нас все очень хорошо, но мы хотим быть в наилучшем положении», — сказал Дональд Трамп.

The Washington Post писала, что $200 млрд могут быть направлены на срочное увеличение производства критически важного вооружения, израсходованного в ходе ударов США и Израиля за три недели конфликта.

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