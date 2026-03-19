Трамп: «Экскурсия» по Ирану скоро закончится

Трамп: «Экскурсия» по Ирану скоро закончится6
- 19.03.2026, 20:16
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По его словам, после этого «мир будет безопаснее».
Влияние политики Ирана будет снижаться и скоро все закончится, а когда США закончат «экскурсию» на Ближнем Востоке, мир будет безопаснее. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Санаэ Такаити в Белом доме.
«Я увидел, что происходит в Иране и сказал, я бы не хотел устраивать эту экскурсию, но нам придется это сделать <...>, когда она закончится у нас будет более безопасный мир», — сказал Дональд Трамп.
Трамп также прокомментировал публикацию о просьбе Пентагона запросить у Конгресса США $200 млрд на финансирование войны с Ираном. «У нас все очень хорошо, но мы хотим быть в наилучшем положении», — сказал Дональд Трамп.
The Washington Post писала, что $200 млрд могут быть направлены на срочное увеличение производства критически важного вооружения, израсходованного в ходе ударов США и Израиля за три недели конфликта.