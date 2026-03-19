Трамп просил Нетаньяху не атаковать иранские месторождения 19.03.2026, 21:04

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По словам американского президента, премьер Израиля согласился на просьбу.

Президент США Дональд Трамп заявил, что просил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не атаковать нефтегазовые месторождения в Иране. По словам американского президента, Нетаньяху согласился на просьбу.

«Мы отлично ладим. Все согласовано»,— сказал Трамп во время встречи с премьер-министром Японии Санаэ Такаити (трансляция велась на YouTube-канале Белого дома). При этом иногда Биньямин Нетаньяху «может сделать что-то», против чего выступают США, добавил американский президент.

18 марта армия Израиля ударила по нефтегазовому месторождению Южный Парс на юге Ирана. Работа нескольких объектов на месторождении была приостановлена. Дональд Трамп заявил, что не знал о планах Израиля ударить по месторождению. Ранее Белый дом просил не наносить удары по энергетической инфраструктуре Ирана, сообщал Axios.

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