Нетаньяху: Иран больше не сможет обогащать уран и производить ракеты
- 19.03.2026, 22:58
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По словам премьера Израиля, Иран сейчас ослаблен как никогда.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в результате ударов со стороны Израиля и США Иран больше не способен обогащать уран и производить баллистические ракеты.
Как передает газета Times of Israel, Нетаньяху сказал на пресс-конференции, что Иран сейчас ослаблен как никогда, тогда как Израиль укрепился на позиции региональной державы.
Военная кампания против Ирана, по словам Нетаньяху, будет продолжаться «столько, сколько необходимо».