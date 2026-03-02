закрыть
Иран подтвердил гибель четырех высокопоставленных военных чиновников

  • 2.03.2026, 8:27
Иран подтвердил гибель четырех высокопоставленных военных чиновников

Погибли главы Минобороны, КСИР, Генштаба и Совета по обороне Ирана.

МИД Ирана выразил соболезнования в связи с гибелью четырех высокопоставленных военных чиновников. Ведомство подтвердило смерть главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции Мохаммада Пакпура, начальника Генштаба Абдольрахима Мусави, министра обороны Азиза Насирзаде и секретаря Совета по обороне адмирала Али Шамхани.

«В своем послании министр иностранных дел ... Аббас Аракчи выразил соболезнования в связи с гибелью группы доблестных командиров и бойцов, сражавшихся за честь и безопасность нашего любимого Ирана»,— сказано в пресс-релизе иранского МИДа, опубликованном в Telegram.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Ее цели — смена власти в Иране, остановка ядерной программы, а также уничтожение ракетных мощностей и иранского флота. В результате атаки погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. 1 марта погиб глава КСИР, новым командующим назначен Ахмад Вахиди.

