2 марта 2026, понедельник, 10:09
ЕС увеличил торговый профицит с США

  • 2.03.2026, 9:33
ЕС увеличил торговый профицит с США

До почти 200 млрд евро в 2025 году.

В 2025 году Европейский союз экспортировал в Соединенные Штаты товаров на сумму 554 млрд евро, тогда как импорт из США составил 354,4 млрд евро.

В результате положительное сальдо торговли ЕС с США достигло 199,6 млрд евро, сообщила в четверг, 26 февраля, статистическая служба Евросоюза Eurostat.

По сравнению с 2024 годом объемы торговли выросли: экспорт увеличился на 3,4%, а импорт - на 4,8%.

Более половины всех поставок из ЕС в США (53%) пришлись на пять ключевых товарных групп. Наибольшую долю заняли медицинские и фармацевтические товары - 29% всего экспорта. Далее следовали автомобили (7,5%), промышленное оборудование общего назначения (5,9%), электрические машины и оборудование (5,8%) и энергетическое оборудование (4,8%).

В структуре импорта из США аналогичная концентрация: пять основных категорий составили 52,1% поставок. Лидировали также медицинские и фармацевтические товары (17%), за ними - нефть и нефтепродукты (11,2%), энергетическое оборудование (9,4%), природный и сжиженный газ (7,9%), а также прочее транспортное оборудование (6,6%).

