Украинцев привлекут к сбиванию иранских дронов в Персидском заливе

1
  • 2.03.2026, 9:54
Украинцев привлекут к сбиванию иранских дронов в Персидском заливе
Фото: Getty Images

Об этом сообщил премьер Великобритании.

Для помощи странам в Персидском заливе сбивать иранские дроны привлекут экспертов из Украины. Об этом 1 марта сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер в своем заявлении относительно ситуации в Иране, стенограмму опубликовала пресс-служба британского правительства.

Стармер отметил, что британские военные уже участвуют в координированных оборонных операциях, перехватывая удары Ирана, а привлечение украинских экспертов должно помочь партнерам в регионе более эффективно сбивать иранские дроны, атакующие их объекты.

«Мы также привлечем экспертов из Украины вместе с нашими собственными специалистами, чтобы помочь партнерам в Персидском заливе сбивать иранские дроны, которые их атакуют», – сказал глава британского правительства.

