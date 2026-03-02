Украинцев привлекут к сбиванию иранских дронов в Персидском заливе

Украинцев привлекут к сбиванию иранских дронов в Персидском заливе1
- 2.03.2026, 9:54
Об этом сообщил премьер Великобритании.
Для помощи странам в Персидском заливе сбивать иранские дроны привлекут экспертов из Украины. Об этом 1 марта сообщил премьер-министр Великобритании Кир Стармер в своем заявлении относительно ситуации в Иране, стенограмму опубликовала пресс-служба британского правительства.
Стармер отметил, что британские военные уже участвуют в координированных оборонных операциях, перехватывая удары Ирана, а привлечение украинских экспертов должно помочь партнерам в регионе более эффективно сбивать иранские дроны, атакующие их объекты.
«Мы также привлечем экспертов из Украины вместе с нашими собственными специалистами, чтобы помочь партнерам в Персидском заливе сбивать иранские дроны, которые их атакуют», – сказал глава британского правительства.