Турция объявила о закрытии трех погранпереходов с Ираном 2.03.2026, 10:02

Пассажирское сообщение приостановлено.

Турция закрыла три контрольно-пропускных пункта на границе с Ираном, сообщил министр торговли Омер Болат.

При этом он не уточнил, когда именно это произошло. Болат также подчеркнул, что на пограничных переходах нет «чрезвычайной ситуации».

«Перевозка коммерческих грузов между всеми тремя пограничными переходами и иранской стороной продолжается в контролируемых условиях. Ежедневное пассажирское сообщение <...> взаимно приостановлено», — уточнил он (цитата по Anadolu).

По словам Болата, после атак США и Израиля на Иран меры безопасности в приграничном регионе усилены, обсуждается подготовка к дальнейшему укреплению координации между всеми соответствующими государственными учреждениями. «Все наши подразделения находятся в состоянии повышенной готовности и продолжают выполнять свои обязанности», — сказал министр.

