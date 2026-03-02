закрыть
2 марта 2026, понедельник, 10:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп заявил, что власти Ирана дважды пытались его убить

  • 2.03.2026, 10:08
Трамп заявил, что власти Ирана дважды пытались его убить
Дональд Трамп
Фото: AP

Президент США заявил, что он «достал» иранские власти «раньше».

Президент США Дональд Трамп заявил, что власти Ирана, а именно верховный лидер (Рахбар) и главнокомандующий Али Хаменеи, пытались дважды его убить. Об этом американский лидер рассказал во время телефонного разговора с корреспондентом ABC News Джонатаном Карлом, сообщил тот в Х.

«Я достал его раньше, чем он достал меня. Они пытались дважды. Что ж, я достал его первым», — сказал Трамп о Хаменеи.

По словам Карла, это отсылка к тому, что, по мнению американской разведки, представлял собой заговор с целью убийства Трампа в 2024 году.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Этот режим должен пасть
Этот режим должен пасть Леонид Невзлин
Экономический итог войны
Экономический итог войны Игорь Липсиц
Одна из главных ошибок Кремля
Одна из главных ошибок Кремля Виталий Портников
Температура горения книг
Температура горения книг Ирина Халип