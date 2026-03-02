Трамп заявил, что власти Ирана дважды пытались его убить
Президент США заявил, что он «достал» иранские власти «раньше».
Президент США Дональд Трамп заявил, что власти Ирана, а именно верховный лидер (Рахбар) и главнокомандующий Али Хаменеи, пытались дважды его убить. Об этом американский лидер рассказал во время телефонного разговора с корреспондентом ABC News Джонатаном Карлом, сообщил тот в Х.
«Я достал его раньше, чем он достал меня. Они пытались дважды. Что ж, я достал его первым», — сказал Трамп о Хаменеи.
По словам Карла, это отсылка к тому, что, по мнению американской разведки, представлял собой заговор с целью убийства Трампа в 2024 году.