Трамп заявил, что власти Ирана дважды пытались его убить 2.03.2026, 10:08

Дональд Трамп

Фото: AP

Президент США заявил, что он «достал» иранские власти «раньше».

Президент США Дональд Трамп заявил, что власти Ирана, а именно верховный лидер (Рахбар) и главнокомандующий Али Хаменеи, пытались дважды его убить. Об этом американский лидер рассказал во время телефонного разговора с корреспондентом ABC News Джонатаном Карлом, сообщил тот в Х.

«Я достал его раньше, чем он достал меня. Они пытались дважды. Что ж, я достал его первым», — сказал Трамп о Хаменеи.

По словам Карла, это отсылка к тому, что, по мнению американской разведки, представлял собой заговор с целью убийства Трампа в 2024 году.

