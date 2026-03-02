Афганистан ударил по военным базам на территории Пакистана 3 2.03.2026, 10:17

2,190

Бои между странами идут с конца января.

Афганские военно-воздушные силы нанесли новые удары по военным базам на территории Пакистана, сообщает RTA со ссылкой на Министерство обороны Афганистана.

Утверждается, что целями стали в том числе база «Нурхан» в Равалпинди и штаб 12-го армейского корпуса в Кветте в провинции Белуджистан.

В заявлении подчеркивается, что удары нанесены в ответ на нарушения афганского воздушного пространства над Кабулом и Баграмом. В ведомстве подчеркнули, что чем больше «пакистанская преступная группировка будет мешать мирной жизни, тем более жестким будет ответ».

Бои между Афганистаном и Пакистаном возобновились в конце января. Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф перенес запланированный визит в Россию из-за обострения ситуации.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com