закрыть
2 марта 2026, понедельник, 11:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Афганистан ударил по военным базам на территории Пакистана

3
  • 2.03.2026, 10:17
  • 2,190
Афганистан ударил по военным базам на территории Пакистана

Бои между странами идут с конца января.

Афганские военно-воздушные силы нанесли новые удары по военным базам на территории Пакистана, сообщает RTA со ссылкой на Министерство обороны Афганистана.

Утверждается, что целями стали в том числе база «Нурхан» в Равалпинди и штаб 12-го армейского корпуса в Кветте в провинции Белуджистан.

В заявлении подчеркивается, что удары нанесены в ответ на нарушения афганского воздушного пространства над Кабулом и Баграмом. В ведомстве подчеркнули, что чем больше «пакистанская преступная группировка будет мешать мирной жизни, тем более жестким будет ответ».

Бои между Афганистаном и Пакистаном возобновились в конце января. Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф перенес запланированный визит в Россию из-за обострения ситуации.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Этот режим должен пасть
Этот режим должен пасть Леонид Невзлин
Экономический итог войны
Экономический итог войны Игорь Липсиц
Одна из главных ошибок Кремля
Одна из главных ошибок Кремля Виталий Портников
Температура горения книг
Температура горения книг Ирина Халип