закрыть
2 марта 2026, понедельник, 11:40
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

CNN: Американский истребитель F-15 разбился в Кувейте

2
  • 2.03.2026, 10:23
  • 3,028
CNN: Американский истребитель F-15 разбился в Кувейте

Пилоты катапультировались.

Американский истребитель F-15 разбился в Кувейте, сообщает Quds в X со ссылкой на источники.

Видео крушения публикует также портал News18 (подразделение CNN) в Instagram. На кадрах видно, как самолет постепенно снижается, из него катапультируются пилоты.

Quds пишет, что двое пилотов успешно приземлились после крушения.

Как сообщает Al Jazeera, в странах Ближнего Востока, в том числе в Бахрейне и Кувейте, звучат сирены. В последнем как минимум третья тревога за последние часы. Ранее власти эмирата сообщили о перехвате «большинства» беспилотников, приблизившихся к столице — Эль-Кувейту.

Канал также пишет о новых волнах взрывов в Дохе (Катар) и Абу-Даби (ОАЭ). Иран ранее сообщал, что наносит удары по американским базам на Ближнем Востоке.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Этот режим должен пасть
Этот режим должен пасть Леонид Невзлин
Экономический итог войны
Экономический итог войны Игорь Липсиц
Одна из главных ошибок Кремля
Одна из главных ошибок Кремля Виталий Портников
Температура горения книг
Температура горения книг Ирина Халип