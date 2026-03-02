CNN: Американский истребитель F-15 разбился в Кувейте 2 2.03.2026, 10:23

3,028

Пилоты катапультировались.

Американский истребитель F-15 разбился в Кувейте, сообщает Quds в X со ссылкой на источники.

Видео крушения публикует также портал News18 (подразделение CNN) в Instagram. На кадрах видно, как самолет постепенно снижается, из него катапультируются пилоты.

Quds пишет, что двое пилотов успешно приземлились после крушения.

Another angle of this morning’s crash of an apparent shot down F-15 by “friendly fire” over Kuwait. pic.twitter.com/HCTXwW9vlq — OSINTdefender (@sentdefender) March 2, 2026

Как сообщает Al Jazeera, в странах Ближнего Востока, в том числе в Бахрейне и Кувейте, звучат сирены. В последнем как минимум третья тревога за последние часы. Ранее власти эмирата сообщили о перехвате «большинства» беспилотников, приблизившихся к столице — Эль-Кувейту.

Канал также пишет о новых волнах взрывов в Дохе (Катар) и Абу-Даби (ОАЭ). Иран ранее сообщал, что наносит удары по американским базам на Ближнем Востоке.

