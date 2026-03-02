Иран ударил по нефтяному заводу Aramco в Саудовской Аравии 6 2.03.2026, 10:42

Видео.

Государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco остановила работу своего завода в Рас-Тануре. По предварительным данным, по НПЗ ударил беспилотник, сообщает Reuters.

Согласно публикациям в СМИ со ссылкой на корреспондентов, Иран ударил по заводу дроном Shahed-136. Местные власти заявили, что возгорание было локальным, ситуация находится под контролем.

В соцсетях появилось видео предполагаемого пожара (ролик публикует в том числе Clash Report). Согласно кадрам, площадь возгорания достаточно велика. Подлинность видеозаписи не подтверждена.

