2 марта 2026, понедельник, 11:40
Сенатор Грэм назвал режим, который станет следующей целью США

5
  • 2.03.2026, 10:52
  • 6,598
Сенатор Грэм назвал режим, который станет следующей целью США
Линдси Грэм

По его словам, дни этого режима сочтены.

Следующей целью для Соединенных Штатов станет Куба: действующий режим в этой стране падет вслед за иранским. Такое заявление сделал американский сенатор-республиканец Линдси Грэм в интервью для телеканала Fox News.

«Следующая в очереди Куба. Их режим падет. Их дни подходят к концу. Иранский режим вот-вот развалится. Капитан корабля, аятолла, мертвее мертвого», – сказал сенатор.

