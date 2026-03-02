Сенатор Грэм назвал режим, который станет следующей целью США

Сенатор Грэм назвал режим, который станет следующей целью США5
- 2.03.2026, 10:52
- 6,598
По его словам, дни этого режима сочтены.
Следующей целью для Соединенных Штатов станет Куба: действующий режим в этой стране падет вслед за иранским. Такое заявление сделал американский сенатор-республиканец Линдси Грэм в интервью для телеканала Fox News.
«Следующая в очереди Куба. Их режим падет. Их дни подходят к концу. Иранский режим вот-вот развалится. Капитан корабля, аятолла, мертвее мертвого», – сказал сенатор.