Сенатор Грэм назвал режим, который станет следующей целью США 5 2.03.2026, 10:52

6,598

Линдси Грэм

По его словам, дни этого режима сочтены.

Следующей целью для Соединенных Штатов станет Куба: действующий режим в этой стране падет вслед за иранским. Такое заявление сделал американский сенатор-республиканец Линдси Грэм в интервью для телеканала Fox News.

«Следующая в очереди Куба. Их режим падет. Их дни подходят к концу. Иранский режим вот-вот развалится. Капитан корабля, аятолла, мертвее мертвого», – сказал сенатор.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com