Крупные судоходные компании обходят Ормузский пролив и Суэцкий канал 3 2.03.2026, 11:59

Фото: EPA/OLIVIER HOSLET

Из-за ударов по Ирану.

Крупнейшие мировые контейнерные операторы — Maersk, Hapag-Lloyd и CMA CGM — объявили о срочном изменении маршрутов и направлении судов в обход Суэцкого канала и Ормузского пролива после ударов США и Израиля по Ирану, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

Maersk сообщила, что из-за ухудшения ситуации в сфере безопасности временно прекращает проход своих судов через пролив Баб-эль-Мандеб — ключевую точку между Красным морем и Аденским заливом, ведущую к Суэцкому каналу. Все маршруты из Ближнего Востока и Индии в Средиземное море и на восточное побережье США будут направляться вокруг мыса Доброй Надежды. Компания также приостанавливает все проходы через Ормузский пролив, что приведет к задержкам и корректировкам графиков для портов Персидского залива.

Hapag-Lloyd из-за конфликта на Ближнем Востоке и официального закрытия Ормузского пролива также полностью остановила транзит своих судов через этот участок. Маршруты сервиса IMX, соединяющего Индию, Ближний Восток и Средиземноморье, теперь также идут вокруг Африки.

CMA CGM заявила, что принимает экстренные меры для защиты судов и грузов клиентов. Все 14 судов компании, находящиеся в Персидском заливе, и еще семь, направлявшихся туда, получили приказ немедленно перейти в безопасные зоны. Проход через Суэцкий канал полностью остановлен, а все рейсы будут направлены через мыс Доброй Надежды.

Решения компаний стали серьезным ударом по глобальной логистике, учитывая, что суда лишь недавно начали возвращаться к маршрутам через Суэц после более чем двухлетнего обхода региона из-за атак хуситов. Новые ограничения грозят значительными задержками поставок и ростом транспортных расходов по всему миру.

