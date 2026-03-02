закрыть
2 марта 2026, понедельник
Глава МИД Литвы: События в Иране посылают четкий сигнал Лукашенко

  • 2.03.2026, 12:05
Глава МИД Литвы: События в Иране посылают четкий сигнал Лукашенко
Кястутис Будрис

Насилие, репрессии и террор получат возмездие.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис упомянул Александра Лукашенко в ходе обсуждения событий в Иране во время внеочередного собрания Совета ЕС по иностранным делам 1 марта.

«Безопасность наших граждан в государствах, затронутых конфликтом, — в настоящий момент самый важный приоритет. Необходимы скоординированные действия на уровне ЕС по поиску путей их возвращения и оказанию консульской помощи», — сказал глава литовской дипломатии.

По его словам, ядерные амбиции Ирана, деструктивное поведение, открыто антисемитская политика, постоянная поддержка российской агрессии против Украины, репрессии против собственных граждан представляют угрозу международной безопасности и дестабилизируют весь регион.

Будрис подчеркнул, что «события в Иране посылают четкий сигнал Путину, Лукашенко и другим диктаторам, что они не вечны, а насилие, репрессии и террор получат возмездие».

«Хотелось бы, чтобы все эти проблемы можно было решать привычными инструментами международной дипломатии. Однако мы видели, как Иран упорно избегал участия в серьезном диалоге или лишь имитировал его. Режим Ирана не раз предупреждали о возможных последствиях», — сказал литовский дипломат, призвав Иран немедленно прекратить атаки на военные базы США на Ближнем Востоке, Израиль и другие страны региона.

Министр также отметил, что Европа должна использовать эту ситуацию для увеличения политического давления на власти РФ.

