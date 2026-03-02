Минобороны Кувейта: Над страной сбили несколько самолетов ВВС США 2.03.2026, 12:22

4,308

Все члены экипажей выжили и доставлены в больницу.

Минобороны Кувейта заявило, что утром над страной было сбито несколько самолетов военно-воздушных сил США. Сообщается, что все члены экипажей выжили и доставлены в больницу.

Ранее иранское агентство Tasnim сообщало, что Иран сбил над Кувейтом один американский F 15.

Накануне Центральное командование ВС США (CENTCOM) признало, что трое американских военнослужащих погибли и еще пятеро получили серьезные ранения в ходе военной операции против Ирана.

