1
  • 2.03.2026, 12:52
  • 1,886
Путин проведет международный разговор о ситуации в Иране

Уже сегодня.

Диктатор России Владимир Путин 2 марта проведет несколько международных звонков, один из которых затронет ситуацию вокруг Ирана. Об этом заявил пресс-секретарь российского правителя Дмитрий Песков.

«Как минимум об одном, я думаю, мы в середине дня поделимся информацией — после того, как он пройдет, сейчас не буду анонсировать. Связано это, естественно, с ситуацией вокруг Ирана»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

Утром 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В результате ударов погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В телеграмме, отправленной 1 марта, Владимир Путин выразил соболезнования президенту Ирана Масуду Пезешкиану и назвал произошедшее циничным убийством с нарушением всех норм человеческой морали и международного права.

