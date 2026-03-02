Иран заявил об ударе по офису премьер-министра Израиля Нетаньяху
- 2.03.2026, 13:21
В КСИР утверждают, что под ударом якобы оказался командующий израильскими ВВС.
Иранские войска нанесли удар по офису премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, заявили представители иранского Корпуса стражей исламской революции. Там также утверждают, что под ударом оказался командующий израильскими ВВС.
«Судьба премьер-министра сионистского режима остается неизвестной», — цитирует Tasnim заявление КСИР.
Иранские власти утверждают, что «десятая волна иранских ракетных ударов пришлась на территорию правительственного комплекса» и была успешной. Подробности в КСИР пообещали сообщить позднее.
В Израиле данные о последствиях сегодняшней ракетной атаки пока не комментировали.