Иран заявил об ударе по офису премьер-министра Израиля Нетаньяху 2.03.2026, 13:21

2,406

иллюстративное фото

В КСИР утверждают, что под ударом якобы оказался командующий израильскими ВВС.

Иранские войска нанесли удар по офису премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, заявили представители иранского Корпуса стражей исламской революции. Там также утверждают, что под ударом оказался командующий израильскими ВВС.

«Судьба премьер-министра сионистского режима остается неизвестной», — цитирует Tasnim заявление КСИР.

Иранские власти утверждают, что «десятая волна иранских ракетных ударов пришлась на территорию правительственного комплекса» и была успешной. Подробности в КСИР пообещали сообщить позднее.

В Израиле данные о последствиях сегодняшней ракетной атаки пока не комментировали.

