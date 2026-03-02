На Кипре эвакуировали аэропорт из-за угрозы дрона 2.03.2026, 14:43

Отменены десятки рейсов.

Аэропорт Пафоса на Кипре эвакуировали после того, как радары зафиксировали неизвестный объект, который, вероятно, был дроном.

Об этом сообщает государственный вещатель Кипра RIK.

Отмечается, что в 12:25 по местному времени в аэропорту Пафоса была объявлена тревога, поскольку радары зафиксировали подозрительный дрон над аэропортом.

Администрация аэропорта дала указание эвакуировать как пассажиров, так и персонал.

Деталей о происхождении объекта пока не уточняют. Информация о дроне над аэропортом появилась после того, как на Кипре прозвучала сирена, а истребители на авиабазе Королевских военно-воздушных сил Акротири подняли в воздух.

В то же время по всему Кипру в целом было отменено 60 авиарейсов из-за нестабильной ситуации в регионе. Из них – 42 рейса из аэропорта Ларнаки, а 18 – из Пафоса.

