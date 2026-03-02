закрыть
2 марта 2026, понедельник, 14:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

На Кипре эвакуировали аэропорт из-за угрозы дрона

  • 2.03.2026, 14:43
На Кипре эвакуировали аэропорт из-за угрозы дрона

Отменены десятки рейсов.

Аэропорт Пафоса на Кипре эвакуировали после того, как радары зафиксировали неизвестный объект, который, вероятно, был дроном.

Об этом сообщает государственный вещатель Кипра RIK.

Отмечается, что в 12:25 по местному времени в аэропорту Пафоса была объявлена тревога, поскольку радары зафиксировали подозрительный дрон над аэропортом.

Администрация аэропорта дала указание эвакуировать как пассажиров, так и персонал.

Деталей о происхождении объекта пока не уточняют. Информация о дроне над аэропортом появилась после того, как на Кипре прозвучала сирена, а истребители на авиабазе Королевских военно-воздушных сил Акротири подняли в воздух.

В то же время по всему Кипру в целом было отменено 60 авиарейсов из-за нестабильной ситуации в регионе. Из них – 42 рейса из аэропорта Ларнаки, а 18 – из Пафоса.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Этот режим должен пасть
Этот режим должен пасть Леонид Невзлин
Экономический итог войны
Экономический итог войны Игорь Липсиц
Одна из главных ошибок Кремля
Одна из главных ошибок Кремля Виталий Портников
Температура горения книг
Температура горения книг Ирина Халип