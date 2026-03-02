закрыть
Иран теряет доверие стран Персидского залива

  • 2.03.2026, 14:45
Иран теряет доверие стран Персидского залива

Тегеран совершил серьезную стратегическую ошибку.

Иран совершил серьезную стратегическую ошибку, расширив военную конфронтацию на страны Персидского залива, несмотря на их четкую позицию против участия в войне. Региональные государства неоднократно заявляли, что не позволят использовать свое воздушное пространство, территорию или базы для ударов по Тегерану, делая ставку на дипломатию и деэскалацию. Однако именно они стали объектами иранских атак, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

Во время недавней эскалации, последовавшей за американо-израильскими ударами по Ирану, иранские ракеты нанесли ущерб Саудовской Аравии, Катару, ОАЭ, Бахрейну, Кувейту и Иордании. Ни одно из этих государств не участвовало в нападениях на Иран, не предоставляло свои базы или инфраструктуру. Тем не менее они оказались втянуты в конфликт, которого стремились избежать.

Особенно примечательна позиция Катара. Пока Доха не присоединялась к наступательным операциям, однако заявила о «праве на ответные действия», оставив за собой пространство для дипломатических шагов, обороны либо действий совместно с союзниками.

Ситуацию усугубляет характер самих ударов. Несмотря на заявления Тегерана, они затронули не только военные цели, но и аэропорты, объекты инфраструктуры, жилые районы и гостиницы. Атаки по местам, где живут и работают мирные граждане, стали грубым нарушением суверенитета и прямой угрозой стабильности региона.

Подобные действия уже негативно отражаются на региональном авторитете Ирана. Доверие государств Персидского залива, годами поддерживавших посреднические инициативы Омана и Катара, подорвано. Нападения на страны, выступавшие за диалог, ставят под сомнение намерения Тегерана и усиливают изоляцию Ирана.

Если Иран рассчитывает усилить свое влияние подобной тактикой, то просчет очевиден: результатом станет лишь рост сплоченности государств залива против Тегерана. Международное сообщество, считают эксперты, должно ясно осудить удары и подтвердить право пострадавших стран на защиту своего суверенитета.

